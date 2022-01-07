Türkiye, geçen yıl 2,44 milyar dolarla Libya'ya en yüksek ikinci yıllık ihracatını gerçekleştirmiş oldu. En yüksek rakam 2,7 milyar dolarla 2013 yılında görülmüştü.

Libya, bu rakamla Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 1,06 pay aldı. Aralık ayında yapılan ihracat ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75'lik artışla 238,9 milyon dolara ulaştı.

Kimyevi maddeler 332 milyon dolar kazandırdı

Libya'ya 2021 yılında en çok ürün ihraç eden sektörlerin başında 332 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri geldi. Bu sektör ihracatını yıllık bazda yüzde 31,9 artırdı.

Kimyevi maddeleri 298,1 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 281,8 milyon dolarla mücevher, 251 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 246,5 milyon dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Libya'ya ihracat elektrik ve elektronikte 170,8 milyon dolar, çelikte 146,3 milyon dolar, demir ve demir dışı metallerde 127,5 milyon dolar, halıda 96,9 milyon dolar, makine ve aksamlarında 86,6 milyon dolar, çimentoda 55,6 milyon dolar, otomotiv endüstrisinde 54,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Libya ile dış ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrası ikili ilişkilerde bir ivmelenme yaşandığını söyledi.

İhracatta artış oranının yüzde 64,9 olduğunu belirten Karanfil, "Gelişmeler çok güzel ancak bu rakamlar bizler için yeterli değil. Libya, 300 milyon nüfusa hitap eden bir ülke. Afrika'ya açılan kapı olarak nitelendirdiğimiz Libya'ya ihracatımız hızla artmalı, bu ülke ile dış ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı" dedi.

En dikkat çekici artışın mücevher sektöründe yaşandığını vurgulayan Karanfil, Libya'ya yapılan mücevher ihracatının 2021'de önceki yıla göre yüzde 435,3'lük artışla 281,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğinin bilgisini verdi.