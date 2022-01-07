Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,73 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 2.020,27 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,44 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasının ardından kapanışa yakın gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,11 artışla 2.007,55 puandan tamamladı.