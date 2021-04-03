Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz terminaline Türk bayrağı çekildi
Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi "Ertuğrul Gazi"ye Türk bayrağı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin inşa ettirdiği Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) "Ertuğrul Gazi"nin Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildiği ve gemiye Türk bayrağı çekildiği bildirildi.
Paylaşımda, geminin planlanmasından inşasına kadar emeği geçen tüm yetkililere teşekkür edildi.
Etiketler: Doğalgaz
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