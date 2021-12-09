Fuar 12 Aralık'a kadar Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde açık olacak. Elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya gelecek.

Fuarda, scooter ve bisiklet deneyim alanı ile dış alanda yer alacak otomobil deneyim alanı, ziyaretçilerin araçları sadece görmesini değil, aynı zamanda test edebilmesine de imkan tanıyor.

Sektör temsilcileri bir araya geliyor

Çevrim içi kayıt yaptıranların ücretsiz katılabildiği etkinlikte, elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilenirken, takvim boyunca düzenlenecek konferanslarda, yurtiçi ve yurtdışından sektör temsilcileri ve kanaat önderleri bilgi birikimleri ve deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Fuar, çevre dostu özellikleri ile dikkat çekiyor

E-drive TURKEY temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı sıfıra indiriliyor. Fuar ile ilgili tüm detaylara "www.edriveturkey.com" internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Apple App Store ve Google Play Store’dan indirilecek e-drive Turkey Uygulaması, hem girişteki dijital yaka kartını içeriyor hem de etkinlik sırasında birçok etkileşim fırsatı sunuyor.