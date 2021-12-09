Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 03:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni oranlar belirlendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi. Yeni oranlar Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı 2022 için yüzde 36,2'ydi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yeniden değerleme oranı yüzde 25'e düşürüldü.
Etiketler: MTV Resmi Gazete
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