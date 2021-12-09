Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tavuk eti üretimi ekimde arttı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 arttı. Tavuk yumurtası üretimi ise 1,7 milyar adede geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.
Ekimde 196 bin 590 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 14 arttı.
Türkiye'de ekimde 1 milyar 690 milyon 94 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken bu alanda yıllık bazda yüzde 1,1 düşüş gözlemlendi.
Hindi eti üretimi de arttı
Bu yılın ekim ayında 109 milyon 649 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ekim 2020'ye kıyasla yüzde 14,5 arttı.
Aynı ayda hindi etinin 4 bin 714 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 13,1 artış görüldü.
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