Sanal ticaret heyeti toplantılarına bir yenisi daha eklendi. “İspanya Tekstil ve Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'”nın açılışı gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Türkiye'nin ihracat hedeflerini değerlendirdi.

"İhracatta 100 milyar doları geçtik"

İsmail Gülle salgın döneminde 57 ülkede 73 ticari heyet gerçekleştirdiklerini söyledi. 6 aylık ihracatta 100 milyar doların geçildiğini vurguladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların sanal faaliyetlere dair geri dönüşlerinin de son derce olumlu olduğunu söyledi:

"İnanıyorum ki bu hedefler ülkemizin 2021 yılında erişmek ve aşmak istediğimiz 184 milyar dolar hedefinin üzerine 200 milyar doların da üzerine çıkartacağına hepimiz yürekten inanıyoruz."

"İspanya, en çok ihracat yapılan 7. ülke"

İsmail Gülle, İspanya 2020 yılında 6 milyar 685 milyon dolarla en çok ihracat yaptığımız yedinci ülke. Yılın ilk dört ayında İspanya'ya ihracatımız yüzde 41 nokta 3 artarak 2 milyar 917 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. " dedi.

Program 28 Mayıs'a kadar devam edecek.