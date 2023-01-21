Türkiye Girişim Ekosistemi 2022 raporu açıklandı. Girişimlere yapılan yatırımlar 2022’de dünya genelinde düştü. Türkiye ise bu olumsuz gidişattan sınırlı etkilendi.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, rapora ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

"Şimdi bizim yüzde 10’luk bu adet düşüşüne karşılık gelen aslında yüzde 30’a yakınlık yatırım tutarında artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında girişimcilik ekosistemimiz o büyüme trendini devam ettiriyor.”

"Belçika, Portekiz gibi önemli ülkeleri geride bıraktık"

Türkiye oyun girişimciliğinde de ilk 4 ülke arasında.

Türkiye'nin girişimcilik ekosistemleri sıralamasındaki yerini, 'Süper Lig'de diye bahsedilen en önemli ülkeler arasında aldığını söyleyen Elbaşı, "Bu şu demek. Belçika gibi Portekiz gibi önemli ülkelerin çok hızlı bir şekilde geçtik. Ve bu anlamda girişimcilik ekosistemimizin o potansiyelini bütün dünyayı kanıtlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Oyun ve fintek girişimlerinden tüm zamanların rekoru

2022 yılında 46 girişim, kitle fonlama ile 1 milyar 6 milyon dolar yatırım aldı. Oyun ve fintek girişimlerinde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı. 2021 yılında 69 milyon dolar olan fintek yatırımları 90 milyon dolara çıktı. 2020 yılında bu rakam 26 milyon dolardı.

2021 yılında 265 milyon dolar olan oyun girişimlerinin yatırımları ise 362 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında yatırım tutarı 14 milyon dolar olarak açıklanmıştı.