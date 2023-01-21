Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2003'te İzmir'de 430 kilometre bölünmüş yol olduğu, bunun 959 kilometreye çıkartıldığı kaydedildi.

BSK kaplamalı yol uzunluğunun da 367 kilometreden 972 kilometreye çıkartıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar belirtildi:

"2003-2022 arasında 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi, 56 kilometresi otoyol ve 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir Çevre Yolu, Konak Tüneli başta olmak üzere şehir içi ve şehirlerarasında ulaşım konforunu artıran projeleri tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunduk. Devam eden Torbalı-Ödemiş-Kiraz Yolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu, İzmir-Turgutlu Ayrımı-Kemalpaşa-Torbalı Yolu projelerinin aralarında yer aldığı projelerimizi bitirmek için de çalışmalarımız hızla devam ediyor."

Ankara-İzmir hızlı tren hattında çalışmalar sürüyor

Açıklamada, İzmir il sınırları içerisinde 571 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğu belirtilerek, projelerle demir yollarında altyapının yenilendiği kaydedildi.

Taşımacılıkta önemli rol üstlenen ve bölgenin ticaretinin gelişmesine katkı sağlayan Kemalpaşa Lojistik Köyü'nün tamamlandığı ifade edilen açıklamada, İzmir-Ankara hızlı tren hattı projesi için 2023'te 13 milyar lira bütçe ayrıldığı, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-İzmir arası seyahat süresinin 3,5 saate düşeceği vurgulandı.

Açıklamada, İzmir’in trafik sorununa kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla yapılan İzban Projesi ile kentin bir uçtan bir uca bağlandığı belirtildi.

"Yatırımlarla turizm sektörünün ve balıkçılığın gelişmesini sağladık"

İzmir'in yurt dışına açılan penceresi Adnan Menderes Havalimanı'nın dış hatlar terminal binasının yenilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Denizcilik sektöründe yaptığımız yatırımlarla turizm sektörünün ve balıkçılığın gelişmesini sağladık. Çeşme Balıkçı Barınağı turizm limanı olarak geliştirirken, Mordoğan Balıkçı Barınağı, Sığacık Yat Limanı, Eski Foça Balıkçı Barınağı, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı, Çeşme Yat Limanı inşa ettik ve İzmir Limanı’nın yeni silo sahası iyileştirmelerini yaptık. Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı'nda da çalışmalarımız devam ediyor."

Fiber optik kablo uzunluğunun 23 bin 878 kilometreye ulaştı

Haberleşmede de ilin altyapısının iyileştirildiğine, fiber optik kablo uzunluğunun 2 bin 43 kilometreden 23 bin 878 kilometreye çıkarıldığına vurgu yapılan açıklamada, İzmir'de 5 milyon 121 bin hızlı internet abonesi bulunduğunun bilgisi verildi.

Bugüne kadar İzmir'in ulaşım ve iletişim yatırımları için toplam 48 milyar 569 milyon lira yatırım yapıldığı aktarılan açıklamada, "Devam eden projelerimizin yatırım bedeli de 64 milyar 340 milyon liradır. Böylece son 20 yıllık dönemde İzmir'e 112 milyar 909 milyon liralık yatırım kazandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi algı operasyonu derdine düşmektedir"

Açıklamada, doğu, batı, kuzey, güney fark etmeksizin Türkiye'nin dört bir yanında yatırım yapıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ​​​​​​​

"Yıllardır bir arpa boyu yol alamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üzerine düşen görevleri yerine getirmeyip, algı operasyonu derdine düşmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesine daha önce Bakanlığımızın işbirliği ile tamamlanan İzban Projesi'ni hatırlatırız. Bütün ithamlara, iftiralara rağmen milletimize duyduğumuz hizmet aşkımız daima devam edecektir. Hiçbir şey ortaya koymayıp, bizim üzerimizden gündeme gelmeye çalışanları vatandaşlarımız da görmektedir. Doğruları ve yalanı ayırt eden milletimizin, hesap soracağı günler de yakındır."