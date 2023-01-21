Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları doğrultusunda 4 meslek lisesinin AR-GE merkezine dönüştürüldüğü ilde, birçok ürünün üretimi ve satışı da yine bu okullardaki atölyelerde gerçekleştiriliyor.

Okullardaki atölyelerde sıra, masa, temizlik ürünleri, sağlık alanına yönelik test kitleri, eğitim setleri, makine parçalarının aralarında olduğu çok sayıda ürün imal ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, 2022 yılının kendileri için çok verimli geçtiğini, hedeflerine ulaştıklarını hatta birçoğunda üzerine çıktıklarını söyledi.

Gür, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öncülüğünde mesleki eğitimde önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"En önemli göstergelerimizden biri; mesleki ve teknik eğitimin sektörle entegrasyonunun sağlanması, mesleki ve teknik eğitim okullarında üretim ekosisteminin kurulması. Bakanımızın ifadesiyle amacımız 'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini ortadan kaldıran bir çalışma sistemi, bir politika hareketliliği kurgulamak, mesleki teknik eğitimi sektöre emanet etmek. Sektörün istediği nitelikli insan gücünü sektörle yetiştirme üzerine özellikle organize sanayi bölgelerinden başlamak üzere çok önemli işbirlikleri gerçekleşti ve bu kapsamda hedefler belirlendi. Bursa'da 2022'nin başlarında genel ortaöğretim içinde mesleki eğitim oranı yüzde 36,5'ti. Yapılan bütün çalışmalar sonunda mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim oranının yüzde 55'e çıktığını büyük bir gururla bir sanayi şehrinden ifade etmek isterim."

Mesleki ve teknik eğitimde bir üretim hareketliliği de oluşturmak istediklerini aktaran Gür, piyasaya üreten insanlar yetiştirme hedefinde olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki meslek liseleri için yıllık 1,5 milyar lira ciro hedefi belirlediğini hatırlatan Gür, "Geçtiğimiz yıl cirosunu 33 milyon lira ile kapatan Bursa, bu yıl cirosunu 144 milyon liraya çıkarttı. Bu çok önemli bir başarı. Türkiye geneline baktığımızda öğrenci sayısı ve nüfus yoğunluğu açısından en iyi derecelerden biri oldu." dedi.

"Bursa hem tescil başvurusunda hem tescil sayısında Türkiye birincisi"

Serkan Gür, mesleki ve teknik eğitimdeki tarihi hedeflerden birinin, mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi.

Bursa'da 2021'in sonunda 4 bin olan çırak ve usta sayısının bugün 100 bine çıktığına dikkati çeken Gür, yapılan çalışmalarla sanayicilerin, istedikleri nitelikli insan gücünü bulabildiğini belirtti.

Gür, en parlak dönemlerinden birini yaşayan mesleki ve teknik eğitimde fikri mülkiyet seferberliğinin de önemli hedeflerden biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"2021'in sonunda Bursa'nın sadece mesleki ve teknik eğitimde 34 tescil başvurusu vardı ve yaklaşık 10 tescili vardı. Büyük bir gururla bütün ekibime şükranlarımı sunarak şunu ifade etmek isterim ki 2022 sonunda Bursa'nın 10 bin tescil başvurusu var ve 1000 de tescili, ticarileşmiş ürünü var. Dolayısıyla hem tescil başvurusunda hem tescil sayısında Türkiye birincisi olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim.

Diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliği başlığında da çok önemli çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalardan en önemlisi temel eğitimde 10 bin okul çalışmasıydı. Bu kapsamda da Türkiye genelinde çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. 5 yaşta fiziki okullaşmamızın yüzde 100 olduğunu söyleyebilirim, tabii bu yatırımlarla da desteklendi."

"17 okulumuzu çevre dostu okul olarak dizayn ettik"

Gür, okullaşma anlamında sağlanan desteklerle yeni okulların yapımının da hızla devam ettiği bilgisini verdi.

Enerji verimliliğiyle ilgili de çok önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Gür, "17 okulumuzu çevre dostu okul olarak dizayn ettik. Bu yıl Bursa'daki bütün okulları enerji verimliliği yönetimi esasıyla, enerji birimimizle çevre dostu olarak inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.