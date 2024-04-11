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Ekonomi
TRT Haber 11.04.2024 12:43

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1,08'e yükseldi

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay, 2023 sonunda yüzde 1,08'e, hizmet ihracatındaki payı da yüzde 1,3'e yükseldi.

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1,08'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında küresel mal ve hizmet ihracatından alınan payda çifte rekor kırıldığını bildirdi.

Buna göre, Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet ihracatı ise 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan alınan pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Ticaret Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) açıklamasına göre ülkemizin ihracatının pozitif olarak ayrıştığını görmekteyiz. Bu kapsamda, DTÖ tarafından açıklanan verileri baz aldığımızda, küresel mal ihracatı 2023 yılında yüzde 5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye'nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Küresel mal ihracatında bölgesel farklılaşma dikkat çekmektedir. İthalat talebi Avrupa'da keskin bir şekilde düşerken, Kuzey Amerika'da azalmış, Asya'da yatay seyretmiştir. Enerji ihracatçısı ekonomilerde ise mal ihracatının arttığı gözlenmiştir. Böylece 2022 yılında yüzde 3 artan mal ticaret hacmi 2023'te yüzde 1,2 oranında gerilemiştir. DTÖ tarafından küresel ticaret hacminin 2024'te yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 artması beklenmektedir. Ancak DTÖ bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtmiştir.

Küresel hizmet ihracatı ise yüzde 9 oranında artış ile 7,8 trilyon dolar olmuştur. Türkiye'nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır.

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