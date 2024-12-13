Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.12.2024 11:23

Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,8 milyar dolara çıktı

Türkiye'nin Çin'e ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 2,8 milyar dolara çıktı. Ülkeye en fazla ihracatı 1,5 milyar dolarla madencilik ürünleri gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Çin'e ihracatı 2,8 milyar dolara çıktı

Çinli yatırımcıların son dönemde Türkiye'ye ilgisi artarken, iki ülke arasındaki ticaret güç kazanmaya devam ediyor.

Çin ile Türkiye arasındaki ticari iş birliğinin hızla gelişmesiyle ticaret hacmi 2023'te 44 milyar doları aşarak 2015 rakamının iki katına çıktı.

İki ülke arasındaki tabii kaynaklar, geleneksel enerji ve altyapı gibi alanlarda iş birliği istikrarlı şekilde artarken, 5G ağı, biyoloji, tıp, ilaçlar, insansız tren vagonları, yeni enerji gibi alanlarda da iş birliği gelişmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen ay Çin'de resmi temaslarda bulundu.

Bu temaslar kapsamında Türkiye ile Çin arasındaki en üst düzeyli istişare mekanizması olan Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin (HİK) ikinci toplantısı, Pekin'de yapıldı.

Şimşek ile Çin Başbakan Yardımcısı Cang Guoçing'in eş başkanlığını yaptığı komite toplantısına, iki ülkenin ilgili bakanlıklarından üst düzey temsilciler de katıldı.

Şimşek ayrıca Türkiye'nin de üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) Pekin'deki merkezini ziyaret etti.

Türkiye'nin Çin'e ihracatı yüzde 2,7 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 2,8 milyar dolara çıktı.

Çin, bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 18'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat madencilik ürünlerinde

Ülkeye en fazla ihracatı 1,5 milyar dolarla madencilik ürünleri gerçekleştirdi. Bu sektörü, 502,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 137,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 118,5 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri, 85,9 milyon dolarla fındık ve mamulleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı 133,8 bin dolarla tütün, 232,5 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 281,2 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 364,8 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 1,2 milyon dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.

Değer bazında ihracat artışında da madencilik ürünleri öne çıktı

Ocak-kasım döneminde Çin'e ihracatını değer bazında en fazla 113 milyon dolarla madencilik ürünleri artırdı.

İhracat artışında, madencilik ürünlerini 50,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 25,7 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 17,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 4,9 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

Ülkeye, fındık ve mamulleri sektörü 85,9 milyon dolarlık, makine ve aksamları 38 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

En fazla dış satım Ankara'dan

İl bazında bakıldığında, Çin'e en fazla dış satım Ankara'dan yapıldı.

Ülkeye, Ankara'dan 936,7 milyon dolar, İstanbul'dan 759,7 milyon dolar, İzmir'den 117,6 milyon dolar, Antalya'dan 109,6 milyon dolar, Bursa'dan 85,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

ETİKETLER
Çin İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Sıradaki Haber
Altının gramı 3 bin 20 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Suriye halkı, özgürlüğün ardından ilk cuma için camilere akın ediyor
12:18
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
12:15
"Kahramanım" dediği babasının böbreğiyle hayata tutundu
12:18
Bakan Kurum: İzmir'e yapay zeka değil 'yapan zeka' lazım
12:31
Fahrettin Altun: Çatışmaların çözümünde barıştan yana tavır takınıyoruz
12:01
Kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları 22 yılda 10 kat arttı
Nasiplerini denizde arayan ikiz kardeşler gözlerini mavi sulardan ayırmıyor
Nasiplerini denizde arayan ikiz kardeşler gözlerini mavi sulardan ayırmıyor
FOTO FOKUS
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ