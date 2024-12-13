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Ekonomi
AA 13.12.2024 10:21

Altının gramı 3 bin 20 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 20 liradan satılıyor. Çeyrek altın 5 bin liradan, cumhuriyet altını ise 19 bin 930 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 3 bin 20 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 3 bin 7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 20 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin liradan, cumhuriyet altını 19 bin 930 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 688 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksinin diğer para birimleri karşısında değer kazanması ve devam eden siyasi ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bu gelişmelerle beraber, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,32 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste 6. güne taşımasının ardından şu sıralarda 107,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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