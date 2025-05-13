Türkiye'den gidecek gaz Suriye'nin enerji altyapısını güçlendirecek

Yıllık 2 milyar metreküpe ulaştırılması planlanan doğal gazın, Suriye'de elektrik üretiminde kullanılması hedefleniyor.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından 13 yıllık savaş sonrası bütün altyapısı hasar gören Suriye'de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 16 milyon kişi acil sağlık desteğine ihtiyaç duyuyor.

Bu bağlamda Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasına büyük önem veriyor. Ülkede, petrol ve doğal gaz arama, sondaj, rafinaj, elektrik iletim hatları ve elektrik üretim santrallerin rehabilitasyonu, petrokimya rafinerilerinin yeniden inşası ve madencilik alanında çalışma imkanları bulunuyor.

Mayıs başında Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir'in ilk resmi temaslarına Türkiye'den başlaması ve Suriye'deki devrimin başlangıcından bu yana Türkiye'nin süren desteğine vurgu yapması, enerji alanındaki altyapı çalışmalarının hızlanarak devam edeceği sinyali verdi.

Türkiye ile Suriye arasında yaklaşık 200 megavatlık elektrik tedariki bulunuyor, bu miktara yakın zamanda 300-400 megavat ilave edilmesi planlanıyor.

Elektrik üretiminin önem arz ettiği Suriye'de elektrik arzının sağlanamaması sebebiyle mobil ve küçük ölçekli elektrik üretim cihazları ve jeneratörler kullanılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 3 ay içinde Türkiye'den Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp hacminde doğal gaz gönderileceğini ve gazın elektrik üretiminde kullanılacağını duyurmasının ardından gözler altyapı hazırlıklarına çevrildi.

Kilis'te doğal gaz boru hattı Suriye sınırına yaklaşırken, Suriye tarafında hatla ilgili altyapı çalışmalarına hız verildi. Doğal gazın Kilis üzerinden Halep'e gönderileceğini ifade eden Bayraktar, "Oradaki gaz santrallerinin bir anlamda yakıtını biz o şekilde tedarik etmiş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"Suriye, enerji sorununu çözmekte kararlı"

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin birçok farklı ülkeye elektrik ve doğal gaz ticareti yaptığını, elektrik şebeke sisteminin rahatlatma açısından farklı ülkelere elektrik tedarik etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Suriye'de elektrikten doğal gaza kadar bütün altyapının çöktüğünü ifade eden Akyener, şöyle konuştu:

"Şam dahil Suriye'nin hiçbir vilayetinde günün 3'te 1'inden fazlasında elektrik sağlanamıyor. Suriye bu sorunu çözmek için çalışmalara başladı. Bu konuda kararlı. Daha önce Ürdün üzerinden Mısır doğal gazını alıp, Suriye üzerinden Türkiye'ye gitmesi planlanan bir boru hattı vardı. 'Arap Gas Pipeline' isimli. Kilis, İskenderun kısmında çalışma vardı. Ürdün kısmı da tamamlanmıştı.

Suriye'deki karışıklıklar sebebiyle bu plan ertelendi. Şimdi bu hattın Ürdün kısmı kullanılarak, Katar gazının Şam'a ulaşması hedefleniyor. Diğer taraftan benzer şekilde, Şam yönetimi Türkiye'den de doğal gaz alarak, hızlı bir şekilde doğal gaz çevrim santrallerini aktif etmek istiyor. Suriye bölgeden ilave doğal gaz alıp, bu çevrim santralleri yardımıyla elektrik şebekesini beslemeyi hedefliyor."

Doğal gaz çevrim santrallerinin istenilen zamanda açılıp kapatılabilme özelliği olduğunu ifade eden Akyener, "Suriye'nin yapabileceği en önemli adım bu şebekelerin iyileştirilmesi. Türkiye bunların hepsine destek verecek. Doğal gaz çevrim santralleri kurmak da nispeten diğer santrallere göre çok daha hızlı ve mantıklı." değerlendirmesinde bulundu.

Akyener, Türkiye'nin bölgede en fazla doğal gaz tüketen bölge olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye artık bölgedeki en büyük doğal gaz tüketicisi ve aynı zamanda bir doğal gaz ihracatçısı ülke haline de geldi. Enerji merkezi olma hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımlarla, yaptığımız yatırımlarla, kurduğumuz ağlarla bu hedefi güçlendirmeye devam ediyoruz."