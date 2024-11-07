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Ekonomi
AA 07.11.2024 11:26

Türkiye'den Almanya'ya en yüksek ekim ayı ihracatı

Türkiye, 1,6 milyar dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'den Almanya'ya en yüksek ekim ayı ihracatı

Tarihi yakın ilişkilerle Almanya, Türkiye'nin en önemli ticari ortağı konumunda bulunuyor. Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve Avrupa ekonomisinin geçirdiği zor günlere karşın Almanya'dan Türk ürünlerine talep devam ediyor.

Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkileriyle son dönemlerde Almanya'ya dış satımda duraklamalar olsa da iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin devam etmesiyle ticarette de iyileşmeler olduğu görülüyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen ay gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Türkiye ile hükümetler arası müzakereleri tekrar başlatmak istediklerini belirterek, "Bu şekilde birçok ikili yapı, dış politika ile ilgili veya savunma sanayisindeki işbirliği ile ilgili formatlar yeniden canlandırıldı. Almanya, Avrupa Birliği (AB) nezdinde de AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba harcıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artarak 20,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye, 1,6 milyar dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı.

Bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya, dış satımdaki lider konumunu sürdürdü.

Almanya'yı, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,1 milyar dolarla İtalya, 1 milyar dolarla Irak takip etti.

Sanayi ürünleri öne çıktı

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatında sanayi ürünleri öne çıktı. Ülkeye en fazla ihracatı, 445,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 211,7 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 131,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 123,2 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, yaklaşık 104 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye değer bazında dış satım artışında ise zirvede fındık ve mamulleri yer aldı. Fındık ve mamulleri sektörünün Almanya'ya ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre 28,2 milyon dolar arttı.

İhracat artışında, bu sektörü, 18,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 14,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 11,6 milyon dolarla çelik, 9,9 milyon dolarla kuru meyve ve mamulleri takip etti.

Ülkeye, fındık ve mamulleri 91,9 milyon dolarlık, çelik sektörü 66,1 milyon dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 36,2 milyon dolarlık dış satım yaptı.

İl bazında bakıldığında Almanya'ya, İstanbul'dan 646,5 milyon dolarlık, Bursa'dan 216,6 milyon dolarlık, İzmir'den 120,3 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 92,3 milyon dolarlık, Ankara'dan 72,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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Almanya İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
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