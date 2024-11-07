Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.11.2024 11:19

KİT'ler geçen yıl yatırımlarını 174,5 milyar liraya yükseltti

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla yatırımlarını bir önceki seneye göre yüzde 59,7 artırarak 174,5 milyar liraya yükseltti.

KİT'ler geçen yıl yatırımlarını 174,5 milyar liraya yükseltti

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, 2023 sonu itibarıyla 19 KİT, bir KİT bağlı ortaklığı, 5 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 33 kamu işletmesi bulunuyor.

KİT'lere 2023'te bütçeden 114,5 milyar lira sermaye ve 179,6 milyar lira görevlendirme bedeli olmak üzere 294,1 milyar liralık ödeme yapıldı.

KİT'lerden bütçeye yapılan ödemeler ise 12 milyar lira temettü, 4,4 milyar lira hasılat payı, 24 milyar lira finansman fazlası ve 5 milyar lira kurumlar vergisi ile diğer yasal yükümlülük karşılıkları olmak üzere yaklaşık 45,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Teşebbüslerden 245,4 milyar liralık katma değer

Dönem kar/zararından faiz, karşılık, kur farkı, amortisman ve istihdam giderlerinin ayıklanmasıyla bulunan katma değere göre, geçen yıl teşebbüsler 245,4 milyar liralık katma değer yarattı. Böylece söz konusu değer bir önceki yıla kıyasla yüzde 168,2 artış gösterdi.

Kuruluş bazında ise en yüksek katma değeri 44,6 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) sağladığı görüldü.

Bu kuruluşu sırasıyla, 44,2 milyar lirayla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 31,1 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve 24,3 milyar lirayla Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) izledi. En düşük katma değeri yaratan kuruluş ise TCDD oldu.

Enerji ve ulaştırma yatırımları öne çıktı

KİT'lerin yatırım harcaması geçen yıl sonu itibarıyla bir önceki seneye göre yüzde 59,7 artarak 174,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu tutar, 2023 gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 0,66'sına karşılık geldi.

KİT'lerce bu dönemde gerçekleştirilen yatırımlar kamu yatırımlarının yüzde 26'sını oluşturdu.

Geçen yıl en çok yatırımı sırasıyla TPAO, TCDD ve TEİAŞ gerçekleştirdi. Buna göre, TPAO 74 milyar liralık yatırım harcaması yaparken, TCDD'nin yatırım tutarı 28,9 milyar lira, TEİAŞ'ın yatırım tutarı ise 27,8 milyar lira olarak belirlendi.

Teşebbüslerin sektörel yatırım harcamalarında 129,2 milyar lirayla enerji ilk sırayı alırken, bunu 39,3 milyar lirayla ulaştırma, 1,5 milyar lirayla tarım izledi. KİT'ler geçen yıl sanayi sektöründe 416 milyon lira, diğer alanlarda 4,1 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirdi.

KİT'ler 2022'te yaklaşık 192,2 milyar lira faiz dışı açık verirken, geçen yıl bu rakam 1 trilyon 379,7 milyar lira oldu. En yüksek faiz dışı fazla TKİ, en yüksek faiz dışı açık TCDD’de kaydedildi.

Kuruluş bazında dönem kar/zarar tutarları incelendiğinde, 2023'te en yüksek karlılık TEİAŞ'ta kaydedilirken, bu kuruluşu sırasıyla TPAO, Eti Maden ve DHMİ takip etti. Geçen yıl en yüksek dönem zararı ise TCDD'de kaydedildi. Bu kuruluştan sonra sırasıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ) geldi.

ETİKETLER
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Sıradaki Haber
Türkiye 27 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi potansiyeline sahip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Emine Erdoğan: Kırgızistan ziyaretimizden unutulmayacak anılarla ayrıldık
12:22
Kırgızistan'ın geleceğine ışık tutacak "Bilim Bişkek" kapılarını açtı
12:23
Bu hafta 9 film vizyona girecek
12:22
Almanya'da kriz sürüyor: Muhalefetten "derhal" güven oylaması çağrısı
12:11
MSB: Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz terör örgütlerine yapılan desteğin durdurulması
12:20
DEM Partili Bakırhan ve Tunç hakkında yasal işlem başlatıldı
Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu
Van'da "Urartu ambarı"nda çivi yazılı 42 pithos bulundu
FOTO FOKUS
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ