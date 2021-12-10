Otomotiv sektörü, koronavirüs salgını nedeniyle başlayan çip krizine rağmen üretim ve ihracatını sürdürüyor.

Türkiye'de ocak-kasım döneminde 108 ülkeye ihracat yapan sektör temsilcileri dış satımını geçen yılın 11 ayına kıyasla artırdı.

İhracatı 8 milyar 490 milyon 800 bin dolardan 8 milyar 569 milyon 359 bin dolara taşıyan binek otomobil üreticileri en fazla dış satımı Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi.

Sektörün en fazla ürün gönderdiği ilk 10 ülkenin 8'ini Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Fransa ilk sırada

Listenin ilk sırasında önceki dönemlerde olduğu gibi Fransa yer aldı. Sektör temsilcileri bu ülkeye ihracatı geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 4 artırarak 1 milyar 419 milyon 419 bin dolardan 1 milyar 476 milyon 362 bin dolara yükseltti.

Binek otomobil üreticileri, sektörün toplam ihracatının yüzde 17,22'sini Fransa'ya gerçekleştirdi.

18 ülkeye ihracat

Sektör temsilcileri ikinci sıradaki Almanya'ya 786 milyon 459 bin dolar, üçüncü sıradaki İtalya'ya 781 milyon 133 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Türkiye'den ocak-kasım döneminde 100'er milyon doların üzerinde otomobil satışı yapılan ülke sayısı 18 oldu.