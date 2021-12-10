Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 789 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 786,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 788,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.295 lira, Cumhuriyet altını da 5.293 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,6 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,2'lik kayıpla 1.772,9 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artmaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 789 lira 30 kuruşken satışı ise 789 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.290 lira satış fiyatı 1.295 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 10 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.772,31 dolar

Satış: 1.772,50 dolar

Gram

Alış: 789,30 lira

Satış: 789,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.290,57 lira

Satış: 1.295,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.257,00 lira

Satış: 5.293,00 lira