Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok sosyal hizmet modeli bulunduğu belirtti. Sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) olduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız.”

SED ödemesinin çocuk başına ortalama bin 259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti. SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 milyar 960 milyon lira SED ödemesi yapıldığını bildirdi.