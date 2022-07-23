Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye, ocak-haziran döneminde 97 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı.

Bu dönemde 15 milyar 261 milyon 224 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 30,1 oldu.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 4 milyar 923 milyon 650 bin dolar olan binek otomobil ihracat tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,7'lik azalışla 4 milyar 590 milyon 207 bin dolara geriledi.

Birleşik Krallık'a ihracat 522 milyon dolara çıktı

Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 düşüşle 659 milyon 248 bin dolar olarak gerçekleşti.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise Birleşik Krallık oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 395 milyon 105 bin dolarlık binek otomobil satılan Birleşik Krallık'a ihracat 522 milyon 786 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki İspanya'ya binek otomobil ihracatı da 405 milyon 862 bin dolardan 456 milyon 699 bin dolara yükseldi.

İlk 10 pazardan 7'si AB ülkeleri

Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya'ya yapılan ihracat, ocak-haziran dönemindeki toplam binek otomobil dış satımının yüzde 35,7'sini oluşturdu.

İhracatta, İtalya 412 milyon 844 bin dolarla dördüncü, Almanya 382 milyon 151 bin dolarla beşinci, Polonya 318 milyon 258 bin dolarla altıncı, Slovenya 207 milyon 664 bin dolarla yedinci, İsrail 188 milyon 398 bin dolarla sekizinci, Mısır 155 milyon 889 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika 131 milyon 58 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazardan 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

Cezayir ve Avustralya'ya da araç satıldı

Binek otomobil üreticilerinin bazı ülkelere dış satımındaki artışlar dikkati çekti. Geçen yılın ilk yarısında binek otomobil ihracatının yapılmadığı Cezayir'e bu yılın aynı döneminde 4 milyon 200 bin, Avustralya'ya ise 2 milyon 744 bin dolarlık araç satıldı.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Azerbaycan-Nahçivan'a ihracatını yüzde 1090 artıran sektör temsilcileri, bu ülkeye ihracatı 296 bin dolardan 3 milyon 524 bin dolara çıkardı.

Arjantin'e ihracat 549 bin dolardan 2 milyon 606 bin dolara, Litvanya'ya ihracat 104 bin dolardan 1 milyon 519 bin dolara ve KKTC'ye ihracat 203 bin dolardan 1 milyon 498 bin dolara yükseldi.