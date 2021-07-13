Dünyanın gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Anadolu toprakları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerin ihracatındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin önemli ihraç kalemleri arasında bulunan sektördeki ihracatçılar, sınırları aşan çalışmalarıyla her geçen gün ticaretlerine yeni pazarlar kazandırıyor, mevcut pazarlarındaki hakimiyetini güçlendiriyor.

İhracat salgına rağmen arttı

Salgına rağmen küresel anlamda sektördeki dış satımını artıran Türkiye, yılın ilk yarısında ihracatını gerçekleştirdiği 4 milyon 972 bin 430 ton üründen 4 milyar 155 milyon 643 bin dolar gelir elde etti.

İhracatçılar, geçen yılın aynı dönemine göre değerde 11,12, miktarda ise 19,7 büyüme kaydetti.

Bu dönemde bisküvi-pastadan 582 milyon 603 bin dolar kazanan Türkiye, bitkisel yağlardan 555 milyon 313 bin dolar, buğday unundan ise 492 milyon 898 bin dolar kazanç sağladı.

Sektörün en faza ihracatı Irak'a

Bu süreçte 202 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderen Türkiye, en fazla ihracatı 656 milyon 364 bin dolarla Irak'a yaptı.

Irak'ı 272 milyon 8 bin dolarla Suriye ve 236 milyon dolarla ABD takip etti. Suriye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,4 yükseldi.

İhracatçı birliklerine göre en fazla ürünün ihracatını, 1 milyar 210 milyon 717 bin dolarla GAİB üyesi firmalar gerçekleştirdi.