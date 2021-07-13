Borsa İstanbul'da, tatiller nedeniyle nakite dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için yarın son gün.

Perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile gelecek hafta salı öğleden sonra da Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul 4,5 günlük tatile girecek.

Borsa İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 26 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'da cuma günü işlemler normal bir şekilde gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı tatili öncesinde sadece pazartesi yarım gün işlem yapılabilecek.