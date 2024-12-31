Duman 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.12.2024 15:25

Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 366'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki OSB sayısının 366'ya ulaştığını duyurdu.

Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 366'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, yeni kurulan iki ihtisas OSB'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya yılın son gününde de devam ettiklerine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik. Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Antalya'ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız."

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır OSB
Sıradaki Haber
Yurt dışına çıkış harcında "pulsuz" dönem yarın başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Türkiye Yüzyılı'nın son 22 yılındaki eğitim seferberliği kitaplaştırıldı
15:45
Filistin 2024'te modern gazetecilik tarihinin en tehlikeli ülkesinden biri haline geldi
15:43
KKM bakiyesi yaklaşık 36,1 milyon dolar seviyesine geriledi
15:42
TOKİ, bu sene 70 binden fazla konut teslim etti
15:40
Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp eden zanlı tutuklandı
15:37
Türk Tarih Kurumu 2024'te 110 eseri okurla buluşturdu
Türk tıp tarihinin zengin mirası restorasyonla gün yüzüne çıkıyor
Türk tıp tarihinin zengin mirası restorasyonla gün yüzüne çıkıyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu
Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ