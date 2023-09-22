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Ekonomi
TRT Haber 22.09.2023 10:42

Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 1'i elektrikli oldu

Togg'un yollara çıkması ve şarj istasyonlarındaki artışla birlikte ülkede elektrikli otomobil satışı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre 14 kattan fazla arttı. Ağustosta trafiğe kaydı yapılan 89 bin 694 otomobilin 8 bin 618'ini ‘elektrikli’ araçlar, 8 bin 685’ini ‘hibrit’ araçlar oluşturdu.

Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 1'i elektrikli oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,5'ini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otobüste yüzde 41,6, kamyonette yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,1, motosiklette yüzde 7,8 artarken traktörde yüzde 14,7, kamyonda yüzde 7,8 ve otomobilde yüzde 6,5 azaldı.

Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 1'i elektrikli oldu

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,6 arttı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 188,8, motosiklette yüzde 165,9, kamyonette yüzde 93,0, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 32,7, traktörde yüzde 30,6 artarken kamyonda yüzde 7,2 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 0,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 27 milyon 987 bin 472 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 17,0'ını motosiklet, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Elektrikli otomobil oranı yüzde 9,6'ya yükseldi

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 89 bin 694 adet otomobilin yüzde 64,5'i benzinli, yüzde 15,1'i dizel, yüzde 9,7'si hibrit, yüzde 9,6'sı elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG'li oldu. 

Ocak-Ağustos dönemi

Ocak-Ağustos döneminde ise trafiğe kaydı yapılan 620 bin 472 adet otomobilin yüzde 67,0'ı benzinli, yüzde 18,5'i dizel, yüzde 8,8'i hibrit, yüzde 4,3'ü elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li kaydedildi. 

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