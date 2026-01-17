Parçalı Bulutlu 0.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.01.2026 10:39

Türkiye’de işçilerin yüzde 14,45'inin sendika üyeliği bulunuyor

Türkiye'de 16 milyon 699 bin 84 işçiden 2 milyon 413 bin 790'ının sendika üyeliği bulunuyor.

Türkiye’de işçilerin yüzde 14,45'inin sendika üyeliği bulunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 699 bin 84 işçiden, yüzde 14,45'ine denk gelen 2 milyon 413 bin 790'ı herhangi bir işçi sendikasına üye.

Toplam 20 işkolu arasında en fazla işçinin yer aldığı alan, 4 milyon 375 bin 904 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 918 bin 111 işçiyle "metal" ve 1 milyon 711 bin 852 işçiyle "inşaat" işkolları izledi.

Hizmet-İş, sahip olduğu 276 bin 537 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 271 bin 600 üyeyle Türk Metal Sendikası, 215 bin 234 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

İşçi Sendika
