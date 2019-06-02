"E-Ticaretin GeliÅŸimi, SÄ±nÄ±rlarÄ±n AÅŸÄ±lmasÄ± ve Yeni Normlar: 2019" raporuna gÃ¶re TÃ¼rkiye'de e-ticaret perakende iÅŸlem 31,5 milyar TL, perakende dÄ±sÌ§Ä± isÌ§lemler 28,4 milyar TL oldu.

E-ticaret kategorisinde ABD'de tÃ¼keticiler Ã¼rÃ¼nleri yÃ¼zde 57 Ã‡in, yÃ¼zde 10 Ä°ngiltere, yÃ¼zde 6 Kanada'dan alÄ±yor.

Ã‡in ise e-ticarette ithalatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 42'sini Japonya'dan yaparken, onu yÃ¼zde 14 ile ABD ve yÃ¼zde 12 ile Hong Kong takip ediyor.

TÃ¼rkler internette gÃ¼nde 7 saat geÃ§iriyor

TÃ¼rkiye'de tÃ¼keticilerin online dÃ¼nyada en cÌ§ok isÌ§lem yaptÄ±gÌ†Ä± kategoriler giyim, elektronik, yemek siparisÌ§i, seyahat-konaklama ve kitap sÌ§eklinde sÄ±ralanÄ±yor.

TÃ¼rkiye'de 1,7 milyon isÌ§letme ticari faaliyetlerini geliÅŸtirmek iÃ§in Facebook, Instagram, Whatsapp ve Facebook Messenger’Ä± kapsayan sosyal medya sitesi Facebook hizmet ailesinden faydalanÄ±yor.

DuÌˆnyada mobil oÌˆdemelerin yÃ¼zde 39'u Y kusÌ§agÌ†Ä± tarafÄ±ndan, yÃ¼zde 33'uÌˆ ise X kusÌ§agÌ†Ä± tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor.

TuÌˆrkiye'deki kullanÄ±cÄ±larÄ±n kullanÄ±m alÄ±sÌ§kanlÄ±klarÄ±na bakÄ±ldÄ±gÌ†Ä±nda, internette guÌˆnde ortalama 7 saat gecÌ§irdikleri, bunun da yaklasÌ§Ä±k 2 saat 46 dakikasÄ±nÄ± sosyal medyada harcadÄ±klarÄ± belirtiliyor.

Kaynak: AA