Türkiye'de 9 ayda kruvaziyer yolcu sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Eylül 2023 döneminde ülke limanlarına 876 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 917'ye yükseldi.

Türkiye'ye gelen, Türkiye'den başka ülkelere giden ve transit yolcuları kapsayan kruvaziyer yolcu sayısı bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,01 artarak 1 milyon 97 bin 175'ten 1 milyon 470 bin 431'e çıktı.

En çok yolcu ve gemi Kuşadası'na geldi

Söz konusu dönemde, en çok kruvaziyer gemisini ve yolcusunu Kuşadası ağırladı. Liman, 2024'ün 9 ayında 412 gemi ve 653 bin 402 yolcuya ev sahipliği yaptı.

İstanbul Galataport'a bu dönemde 150 gemiyle 337 bin 717 yolcu geldi.

Bodrum'a 97 bin 41 kruvaziyer turisti taşıyan 75 gemi yanaştı. Bu limanı 66 gemiyle Çeşme, 45 gemiyle İzmir ve 33 gemiyle Marmaris izledi. Söz konusu bölgeleri sırayla 50 bin 122, 128 bin 789 ve 89 bin 882 kruvaziyer yolcu ziyaret etti.

Söz konusu dönemde Samsun 22 gemi ve 21 bin 127 yolcu, Amasra 21 gemi ve 19 bin 863 yolcu, Çanakkale 21 gemi ve 13 bin 676 yolcu, Trabzon 20 gemi ve 19 bin 92 yolcu ağırladı.

9 ayda geçen yıl sonu rakamlarına yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin son 22 yılda ulaştırmanın bütün modlarına büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini ve bu yatırımların meyvesini yavaş yavaş topladığını söyledi.

Türkiye'nin son dönemde limanlara yaptığı yatırımlarla kruvaziyer turizmi alanında merkez haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer gemileriyle geçen yıl sonu ülkeye gelen yolcu sayısı 1 milyon 542 bin 522 olmuştu. Bu yılın 9 ayında geçen yıl sonu rakamlarına yaklaştık. Bu yılın sonunda bu sayının daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Mavi Vatan'da gücümüze güç katarken kruvaziyer turizminde de ülkemizin üst sıralarda yer alması için çalışmalarımızı, yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz."

Uraloğlu, Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla turizmde dünyanın en ileri ve talep gören ülkelerinden olduğunun altını çizdi.