Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
İHA 18.07.2023 17:09

Türkiye ve Birleşik Krallık STA görüşmelerini başlattı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın ticaret ortaklığını revize ederek kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelere başladığını duyurdu

Türkiye ve Birleşik Krallık STA görüşmelerini başlattı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Birleşik Krallık bugün kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için görüşmelere başladı. Aralık 2020’de imzalanan mevcut anlaşma, ağırlıklı olarak sanayi ürünlerini kapsıyor ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunmasını sağlıyor. Mevcut anlaşmada bulunan gözden geçirme maddesi, Birleşik Krallık ve Türkiye'yi, ticari ilişkilerini yeniden değerlendirmeye yönlendirdi. Geçen yıl başlayan söz konusu çalışma neticesinde, her iki ülke de ticari ilişkilerini genişletmenin ve derinleştirmenin değerli olacağı sonucuna vardı.

Yetkililer, söz konusu gözden geçirme sürecini sonuçlandırmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi kapsamında bir araya geldi ve geliştirilmiş bir STA için çalışma yönünde anlaştı. Her iki ülke de karşılıklı büyüme ve refahı artırıcı etkiye sahip küresel ticaret kurallarına dayalı serbest ticaret ortamını desteklemenin, her zamankinden daha önemli olduğunu kabul ediyor. Bu kapsamda hem Türkiye hem de Birleşik Krallık’ın modern ekonomilerine tam anlamıyla yakışan ve 21. yüzyıla uygun, güncel bir anlaşmaya yönelik çalışma fırsatı bulunuyor. 

 

Öte yandan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Birleşik Krallık, güncel ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelere başlama niyetlerini bugün bu Ortak Açıklama ile teyit etmektedir. STA’mızı güncelleyerek, mal ve hizmet ihracatçılarımız için ilave pazar fırsatları sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ankara'da toplu taşıma ücretleri artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Hatay'da 134 prefabrik iş yeri esnafa teslim edildi
17:46
BM: İngiltere'nin düzensiz göçe ilişkin yasa tasarısı uluslararası mülteci hukukuyla çelişiyor
17:45
Akdeniz Havzası'nda sıcaklık, küresel ortalamadan daha fazla artacak
17:30
Bursa'da tonlarca çöpün bulunduğu evde temizleme çalışması başlatıldı
17:26
Kurşunlu Şelalesi'ni 160 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı
17:29
Kayseri'deki terör saldırısı davasında karar
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
Muşlu çocuklara Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nın önemi anlatıldı
FOTO FOKUS
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ