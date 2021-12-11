Türkiye-Suriye sınırında yeni petrol keşfi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye-Suriye sınırındaki Günyurdu-1 kuyusunda petrol bulunduğunu duyurdu. 11,8 gravitedeki petrol için üretim testleri de başladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bir kuyuda daha petrol keşfi yapıldığı müjdesini sosyal medyadan duyurdu.
Mardin' in Nusaybin ilçesindeki Günyurdu-1 kuyusu sınıra 3,5 kilometre mesafede.
Bölgede 35 gün boyunca sondaj yapıldı. Bin 310 metre derinlikte petrole ulaşıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini duyurdu. TRT Haber ekipleri Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Günyurdu-1 kuyusunda yapılan çalışmaları görüntüledi. pic.twitter.com/x9orxj7BG6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2021
Ağır petrol bulundu
Nusaybin'in 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda keşfedilen ağır petrolün ölçümlerde gravitesinin 11,8 olduğu belirlendi. Kuyuda üretim testleri 9 Aralık itibarıyla başladı.
Petrol arama çalışmalarında, mayıs ayı içerisinde Diyarbakır ve Kırklareli'de 3 kuyuda petrol keşfi yapılmıştı.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."
Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 10, 2021
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik.
Millî Enerjide Güçlü Türkiye!#TPAO pic.twitter.com/ev4mDkEq5Y
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