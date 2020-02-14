Dünya ekonomisinde koronavirüs belirsizliği giderek artıyor. Bu durum ürün tedarik zincirinde de bozulmalara neden oluyor. Ülkeler çözüm arayışına girerken, Türkiye'nin seramik sektöründe ön plana çıkması bekleniyor.

"Virüs salgını Türk seramik sektörüne pozitif yönde etkileyecek"

Konuya ilişkin değernlendirme yapan Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral, şunları söyledi:

"Virüs salgını tabii ki Türk seramik sektörüne pozitif yönde etkileyecek. Yüzde 30 oranında bir artış mutlaka olacaktır. Bu süreç eğer daha da uzarsa, yüzde 40'lara kadar çıkabilir diye düşünüyorum. İhracatımıza, Türk sanayi sektörüne katkısı olacaktır."

"Ekonomi dünyasının öncelikli hedefi tam kapasiteye ulaşmak"

Şirketler, yurt dışından gelecek olan taleplerin karşılanması için kapasite arttırımına gitmeyi planlıyor.

Ekonomi dünyasının öncelikli hedefinin, tam kapasitelere ulaşmak olacağını belirten TÜGİK Başkanı Güral, "Mevcut kapasiteler gerçekten yetmez. Şimdi ilk etapta yapılacak şey şu yarım ya da eksik çalışan kapasitelerinin yüzde 100 kapasiteye ulaşılması ondan sonraki nokta yeni yatırımlardır" dedi.

Peki son gelen makro ekonomik verilerin yatırımlara etkisi ne olacak?

Güral bu soruya, "Ümit ediyorum 2020 ve 2021 artık bizim tam kapasiteyle çalıştığımız, kapasitelerimizin yetmediği, yeni yatırımların yapıldığı, mutlu başlangıçlı bir yıl olur” cevabını verdi.