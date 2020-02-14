Elektrikli araç piyasası genişliyor. Dünyada 7 milyondan fazla elektrikli araç yollarda. Türkiye’de ise sayı yaklaşık bin 500'e ulaştı.Yerli elektrikli otomobil projesiyle Türkiye pazara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

"Elektrik dağıtım şebekesi, yerli otomobili kaldıracak güçte"

Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın:

"2030 yılına kadar Türkiye’de 2,5 milyona kadar binek tipi elektrikli aracın sisteme girebileceğini ve bunun dağıtım şebekesine olan etkilerinin çok kısıtlı olabileceğini gösterdik."

Yerli otomobilin üretimi için hazırlıklar devam ederken, elektrik dağıtım şebekesine yönelik alt yapı çalışmaları da yapılıyor.

Peki yerli aracın yenilenebilir enerjiyle trafikte yol alması ülke ekonomisine nasıl bir katkı sunacak?

"Yenilenebilir enerji 8 milyar dolar tasarruf sağlayabilir"

"Temiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir ülkeyiz ulaştırma sektöründe 2 buçuk milyon elektrikli araç için yeterli alt yapı yatırımları yapıldığı taktirde bu araçların ihtiyacı olacak enerji açısından tasarruf 8-9 milyar dolar arasında olabilir."

Uzmanlar şebeke yatırımlarının talep artışıyla uyumlu devam etmesi ve

akıllı şarj uygulamalarının da bu oranda artırılması gerektiği görüşünde.

Haber: Abdulvahap Kartal

Kamera: Tarık Aşçı