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Atlas Global iflas başvurusu yaptı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlas Global Havayolları'nın resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) operasyonlarını durduran Atlasjet Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
SHGM'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur."
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:44
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