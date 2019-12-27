Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. İlk yerli Türk otomobil "Devrim"den 4 adet üretilmiş, ancak otomobilin "yetersiz benzin konulması" nedeniyle yolda kalması, Devrim'le ilgili olumsuz propaganda yapanların da seslerinin yükselmesine neden olmuş ve proje, "otomobil yolda kaldı" gerekçesiyle rafa kalkmıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen Türkiye'nin ve Türk insanının yerli otomobil arzusu hiç dinmedi. Bu hayali gerçekleştirme sürecinin fitilini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşledi.

Türkiye'nin Otomobili Projesi

Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi, Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding ve TOBB'la imzalandı.

Türkiye’nin Otomobil Projesi'ndeki 5 büyük grubun yüzde 19'luk hisselerinin olduğu girişim grubuna, TOBB yüzde 5 hisseyle dahil oldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve ortaklık sözleşmelerine imzalar 31 Mayıs 2018'de atıldı.

1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak belirlendi.

"Türkiye'nin Otomobili" çalışmalarında sona gelen TOGG tarafından 27 Aralık'ta Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasından önemli isimler katılacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaca ünlü tasarım firması Pininfarina tarafından tasarlanan ilk gösterim aracını test etmesi de bekleniyor.

Yerli otomobilin logosu ilk kez göründü

Hayalet gösterge, çift bölgeli otomatik klima, ambiyans aydınlatması, direksiyondaki "T" harfi...

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin test sürüşünden ilk kareler paylaşıldı. Aracın hem konforlu hem de son teknoloji ile donatılacağı ortaya çıktı.

Saat 14.30'daki paylaşımda yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yan silüeti ve tabanda yer alan pil ünitesinin görüntüsü yer aldı. Sonraki paylaşım gönülleri fethedecek başlığı altında 1453 vurgusu ile saat 14.53'te yapıldı. O paylaşımda ise aracın içine ait ilk görsel aktarıldı. Şık ve sportif bir görünüme sahip olan ön konsol araç hakkında bazı ipuçları da verdi.

Görseldeki yerli otomobil, başlat durdur düğmesine sahip. Yani anahtarsız çalıştırma özelliği bulunuyor. Hayalet ekranlı kadranı bulunan otomobil, dokunmatik bir eğlence sistemine sahip olacak. Radyo, navigasyon ve çift bölgeli iklimlendirme sistemi de bu ekrandan yönetilecek.

[Yerli otomobil Türkiye yollarında]

Türk motifleri ile süslenmiş hoparlörler ve kapı içlerinde ise ambiyans aydınlatması araca ayrı bir hava verecek.

"Devrim mühendislerine saygıyla…"

"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtılmasına sayılı saatler kala TOGG'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, dün saat 00.00'da sürpriz bir paylaşım yapıldı.

TOGG hesabından, Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında üretilen yerli otomobil "Devrim"in beyaz renkli modeli paylaşıldı.

Paylaşımda, "Devrim mühendislerine saygıyla…" ifadesi kullanılırken, "#YeniliğeYolculuk, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi.

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın dün 14.53'te paylaşılmasının İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorum yapıldı. Yeni detayın dün saat 19.23'te paylaşılacağının duyurulması ise Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirildi.

Bu kapsamda TOGG, Türkiye'nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter'dan paylaşmıştı. TOGG'un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.

Bakan Varank'tan 'lale' paylaşımı

Yerli otomobille ilgili 'lale' detayının belli olmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından lale emojisi paylaştı.

Yerli otomobil göz kırptı

TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti.

Ayna detayı belli oldu

Önceki gün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Aksu, 17 bin araca şimdiden talip olduklarını açıkladı.

Yerli otomobilin silüeti tanıtım davetiyesinde

Türkiye'nin yerli otomobilinin silüeti "TOOG Yeniliğe Yolculuk" davetiyesini süsledi.

Yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili'nin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılacağını açıklamıştı.

Üretim tesisi Bursa'da kurulacak

Elektrikli otomobile verilecek destek açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobilin üretileceği tesis Bursa'da kurulacak.

Gümrük vergisi alınmayacak

Tesiste 5 farklı modelde, yıllık 175 bin adet otomobil üretilecek.

Üretimde 300 nitelikli personel istihdam edilecek. Bunun yanı sıra 4 bin 323 ilave istihdam öngörülüyor. Yatırım tutarı ise 22 milyar Lira olarak planlanıyor.

Elektrikli otomobile yapılacak teşvikler dikkati çekti. Yerli elektrikli otomobilden Gümrük Vergisi alınmayacak.

KDV ve SGK Primi için de muafiyet getirildi. Üretilecek ilk 960 bin araç için gelir vergisi alınmayacak. İstihdam edilecek olan 300 nitelikli personel için de 5 yıl ücret desteği verilecek. Kullanılan kredilerde yüzde 80 oranında faiz indirimi yapılacak.

Göze çarpan diğer bir teşvik ise alım garantisi. Devlet Malzeme Ofisince 2035 yılı sonuna kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

2022'de seri üretim planlanıyor

Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.

TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.

2022 yılında seri üretime geçmesi beklenen otomobilin, iç pazar dışında 2-3 yıldan sonra başta Avrupa merkezli olmak üzere uluslararası ihracat pazarlarına açılması da planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber