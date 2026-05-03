Ekonomi
AA 03.05.2026 11:32

Türkiye mega yat üretiminde dünya ikincisi

Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe tasarım kabiliyeti ve yüksek kalite standartlarıyla uluslararası pazarda meyvelerini toplayan Türkiye, bu sayede mega yat üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, gemi, yat ve hizmetleri sektörü, son yıllarda istikrarlı bir büyüme performansı sergiledi. 2018 ve 2019 yıllarında 1 milyar dolar seviyesine yakın gerçekleşen ihracat, 2022'de 1 milyar 453 milyon doları aşarak ivme kazandı.

Sektör, 2024'te 1 milyar 912 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatını 2025'te 2 milyar 243 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,8 artarak 457 milyon 392 bin dolardan 932 milyon 365 bin dolara ulaştı.

İmalatçıların artan deneyimi ve özellikle özel üretim yat projelerinde geliştirdiği tasarım kabiliyeti, Türkiye'yi bu sektörde uluslararası rekabette öne çıkardı. Mega yat imalatında Hollanda'yı geçen Türkiye, İtalya'nın ardından dünya ikincisi konumunda yer alıyor.

Sektör, Avrupa pazarından gelen talep, yüksek kalite ve zamanında teslim edilen projelere imza atarak ihracat artışını destekledi. Son yıllarda yapılan teknolojik yatırımlar ve üretim altyapısındaki güçlenme de büyümeyi hızlandırdı.

