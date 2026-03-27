Ekonomi
AA 27.03.2026 19:59

Türkiye ile Slovenya arasında 'Sosyal Güvenlik Anlaşması' imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Slovenya ile imzalanan; karşılıklı yatırımları ve iş birliklerini geliştireceğine inandıkları Sosyal Güvenlik Anlaşması ile vatandaşların sosyal güvenlik alanındaki hak ve menfaatlerinin karşılıklı korunmasını güvence altına aldıklarını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzalamak üzere Slovenya'ya gitti.

Anlaşmanın imza töreninde konuşan Işıkhan, iki ülkenin teknik heyetlerinin karşılıklı yapıcı yaklaşımıyla kısa sürede imzaya hazır hale getirilen anlaşmayı imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Işıkhan, Türk firmalarının son dönemde Slovenya'da üstlendikleri projeler ve artan ekonomik etkileşimleriyle anlaşmanın gerekliliğinin daha da belirginleştiğini ifade ederek "Sürecin sonuçlanması, yalnızca ticari iş birliği açısından değil, aynı zamanda iki ülke vatandaşlarının hak ve menfaatlerinin korunması bakımından da büyük önem taşımaktadır." dedi.

İmzalanan anlaşmanın, iki ülke vatandaşları ile sigortalılarının mevcut haklarının korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını, yeni hakların da elde edilmesine imkan tanıyacağını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İkili ilişkiler bakımından tarihi nitelikte olan ve on yıllar boyunca yürürlükte kalması öngörülen sosyal güvenlik anlaşmaları, karşılıklı yatırımları ve iş birliğini teşvik eden, aynı zamanda insan hareketliliğini kolaylaştıran önemli araçlardır. Atılan bu adımın, dostluğa ve müttefikliğe dayanan ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine ve halklarımız arasındaki yakınlığı pekiştireceğine inanıyorum."

Işıkhan, Türkiye'nin her zaman yapıcı iş birliğine açık olduğuna, ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çekerek "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgesel ve küresel meselelere insani ve barışçıl çözümler geliştirilmesi yönündeki çabalarını sürdürmektedir. Çatışmaların sona ermesi için ayrım gözetmeksizin mağdurların ve mazlumların sesi olmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Bakan Işıkhan ile Slovenya Başbakan Yardımcısı, Slovenya Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Bakanı Luka Mesec, iki ülke arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzaladı.

Bakan Işıkhan'dan paylaşım

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Slovenya Başbakan Yardımcısı, Çalışma, Aile, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Bakanı Sayın Luka Mesec ile ikili görüşmemizin ardından ülkelerimiz arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzaladık. Karşılıklı yatırımları ve iş birliğini geliştireceğine inandığımız bu önemli anlaşma ile vatandaşlarımızın sosyal güvenlik alanındaki hak ve menfaatlerinin karşılıklı olarak korunmasını güvence altına alıyoruz. Ayrıca görüşmemizde, kamu istihdam kurumumuz İŞKUR ve Slovenya İstihdam Hizmeti Kurumu ESS arasında başlatılan iş birliğinin önemini de değerlendirdik."

