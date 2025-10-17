Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.10.2025 16:15

Türkiye ile Gambiya'dan enerji alanında işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Türkiye ile Gambiya'dan enerji alanında işbirliği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında Türkiye ile Gambiya arasında enerji alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Gambiya Petrol, Enerji ve Madenler Bakanı Nani Juwara tarafından imzalanan çerçeve anlaşmaya göre iki ülke, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası ve işletilmesine ilişkin ortak projeler geliştirecek.

Anlaşma kapsamında kamu ve özel şirketleri, yenilenebilir enerji sektörlerine yatırım yapılması konusunda teşvik edilecek. Türkiye, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi alanlarda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar Gambiya Enerji
OKUMA LİSTESİ