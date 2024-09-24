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Ekonomi
TRT Haber 24.09.2024 10:05

Türkiye fuar alanları büyüklüğünde dünyada 10'uncu sırada

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin fuar alanları büyüklüğü bakımından Avrupa'da 6'ncı, dünyada 10'uncu ülke konumunda olduğunu açıkladı.

Türkiye fuar alanları büyüklüğünde dünyada 10'uncu sırada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünyadaki fuar alanlarına ilişkin yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, fuar alanları dünyada ticaret faaliyetlerinin büyük kısmının gerçekleştirildiği önemli merkezler olarak öne çıkıyor.

Türkiye yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle dünya çapındaki alanların yüzde 1,7'sine, Avrupa'dakilerin yüzde 4,54'üne ev sahipliği yapıyor.

Böylece fuar alanları kapasitesi bakımından Türkiye dünyada 10'uncu, Avrupa'da 6'ncı ülke konumunda bulunuyor.

İstanbul Fuar Merkezi dünyanın 14'üncü büyüğü olacak

2023-2024 dönemi Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı'nda yer alan ve Bakanlık sorumluluğunda yürütülen "Yeni fuar alanlarının geliştirilmesi konusunda kamu-özel işbirliği çerçevesinde alternatif modellerin geliştirilmesi" eylemi kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarıyla bir araya geliniyor.

Oluşturulan teknik komiteler marifetiyle hazırlanan raporda, dünyada öne çıkan fuar alanlarının yapımında uygulanan alternatif modeller ortaya konulacak. Teknik komite üyelerinin görüşlerinin alınmasını müteakip, rapor taslağının yakın zamanda YOİKK Sekretaryasına sunulması planlanıyor. İstanbul Fuar Merkezi, genişletme çalışmaları tamamlandığında dünyanın en büyük 14'üncü fuar alanı haline gelecek.

Fuarcılıkta büyüme potansiyeli yüksek

Fuarcılık sektörü Türkiye ekonomisi için de büyüme potansiyeli barındıran bir alan olarak görülüyor. Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre fuarcılık sektörünün içinde yer aldığı "2023 Diğer Hizmetler" ihracatı, yüzde 19'luk artışla 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de geçen yıl düzenlenen fuarlara 9 bin 137 doğrudan yabancı katılımcı (toplam katılımcı sayısının yüzde 14'ü) iştirak etti. Fuarlara yaklaşık 930 bin yabancı ziyaretçi geldi. İstanbul, toplam doğrudan yabancı katılımcı sayısının yüzde 87'siyle açık ara en çok doğrudan yabancı katılımcı gelen şehir oldu.

Hem tanıtım hem döviz fırsatı

Fuarcılık sektörünün, ihracata doğrudan ve dolaylı katkısını artırma, dış pazarlara açılma, uluslararası rekabet gücünü geliştirme ve pazar payını büyütme amaçları bulunuyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler Bakanlık tarafından destekleniyor.

Bakanlıkça 2022'de uygulamaya konulan destek mekanizmasıyla fuarcılık firmaları ve işbirliği kuruluşları, Bakanlıkça hizmet sektörlerine sağlanan birçok destekten ilk kez yararlanma imkanına kavuştu.

Destekler yoluyla fuar organizatörlerinin rekabet güçlerini artırmaları ve yurt içinde ve dışında marka fuarlara imza atmaları, bir yandan döviz gelirlerini artırırken diğer yandan da tanıtıma imkan sağlıyor.

Ağustos ayı itibarıyla fuarcılık sektörünün global kuruluşu olan Uluslararası Fuarcılık Birliği (UFI) belgeli fuar organizasyonu sayısı 59, birlik üyesi fuar şirketi sayı ise 27 oldu. Bu sayıların gelecek dönemde daha da yükselmesi bekleniyor.

7 organizatöre geçici belge

"Yurt Dışı Etkinlik Organizatörlerinin Yetkilendirilmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Genelge"nin yürürlüğe girmesiyle hizmet ihracatçıları katılımıyla yurt dışında etkinlik düzenleyecek organizatörler, Bakanlık Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmeye başlandı ve 21 Ağustos itibarıyla 7 organizatöre (4 kuruluş ve 3 fuar şirketi) "geçici belge" verildi.

Bu sayede, hizmet sektörlerine yönelik ticari nitelikli fuar, kongre, konferans ve benzeri yurt dışı etkinliklerin sağlıklı yürütülebilmesini teminen organizatörlerin yetkilendirilmesi, görev ve sorumluluklarının tespit edilmesiyle faaliyetlerinin değerlendirilmesi hususları düzenlendi.

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