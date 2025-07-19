Çok Bulutlu 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.07.2025 15:26

Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6’ya çıkardı. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna geldi.

Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Videoda, Türkiye'nin enerji filosunun üyeleri Kanuni, Yavuz, Fatih, Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri ile Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi yer aldı.

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan dikkati çekici videoda, gemiler güçlü robotlara dönüştürülerek izleyiciyle buluştu. Omuzlarında Türk bayrağı taşıyan robot figürler, asker selamı vererek enerjide tam bağımsızlık vurgusu yaptı.

Bayraktar, söz konusu sosyal medya paylaşımında "Görev başındaki Enerji Kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2 yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bu, sadece bir filo değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tarihi rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
İran'ın güneybatısındaki Abadan petrol rafinerisinde yangın
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi tütünden uzak tutmaya gayret ediyoruz
17:10
DMM, Türkiye'nin Suriye'deki Dürzi topluluğu hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı
16:52
Süveyda'da TRT Haber ekibine ateş açıldı
15:53
Gazze'de bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti
15:32
Bakan Işıkhan: Türkiye, barışla yükselecek ve hep birlikle kazanacağız
Haliç'te kürek sporuna ilgi yükselişte
Haliç'te kürek sporuna ilgi yükselişte
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi, Süveyda'daki çatışmaları saniye saniye görüntüledi
TRT Haber ekibi, Süveyda'daki çatışmaları saniye saniye görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ