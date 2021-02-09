Ürettiği 35,8 milyon ton çelikle geçen yıl Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi olan Türkiye, bu yıl miktarda yüzde 10, değerde ise yüzde 15'lik ihracat artışı hedefliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen verilere göre, çelik sektörü, geçen ay 1 milyar 56 milyon 325 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik azalış kaydetti.

Çelik sektörü ihracatının Türkiye'nin ihracatından aldığı pay Ocak 2021'de yüzde 7,8 oldu.

Sektör, geçen ay en fazla ihracatı 111 milyon 57 bin dolar ile İsrail'e yaptı. İsrail'i, 70 milyon 652 bin dolarla İspanya ve 53 milyon 446 bin dolarla Irak takip etti.

Ülke grupları baz alındığında, çelik sektörünün en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Ocak 2020'de AB ülkelerine 389 milyon 579 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı dönemindeki yüzde 20,5'lik düşüşe karşın 309 milyon 568 bin dolarla yine en fazla ihracatı bu bölgeye gerçekleştirdi.

AB'yi, ihracatın yüzde 8,3 azalış gösterdiği Orta doğu ülkeleri takip etti. Orta Doğu ülkelerine geçen ay 234 milyon 666 bin dolarlık ihracat yapıldı.

"Geçen yıl sadece Çin, Rusya, Türkiye, İran ve Vietnam'ın üretiminde artış görüldü"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan yaptığı açıklamada, küresel olarak ham çelik üretiminin geçen yıl 2019'a göre yüzde 0,9 azalışla 1 milyar 864 milyon tona gerilediğini söyledi.

Aslan, dünya çelik üretiminin yüzde 56,5'ini temsil eden Çin'in geçen yıl yüzde 5,2 büyüdüğünü ifade ederek, Çin'in dışında kalan 811 milyon tonluk çelik üretimi kısmında ise yüzde 7,7 daralma yaşandığını kaydetti.

Geçen yıl küresel çelik üretiminde ilk 15 sıralamasında yer alan ülkelerden sadece Çin, Rusya, Türkiye, İran ve Vietnam'ın üretiminde artış görüldüğünü aktaran Aslan, Hindistan, Japonya, ABD, Almanya ve İtalya'nın üretimlerinde ise çift haneli düşüşler yaşandığını söyledi.

Aslan, "Türkiye'nin çelik üretimi geçen yıl yüzde 6 artarak 35,8 milyon tona ulaştı. Gururla söyleyebiliriz ki küresel ham çelik üretiminde 8'inci sırada yer alan Türkiye, 2020 sonu itibarıyla Almanya'yı geçerek dünyanın 7'nci büyük üreticisi konumuna yükseldi. Böylelikle ülkemiz, Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi oldu." diye konuştu.