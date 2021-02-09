Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçen yıl 2,73 milyar dolarlık dış satım yapan sektör 2021’e de ihracat artışıyla başladı.

En fazla mandarin ihraç edildi

Ocak ayında 475 bin 714 ton yaş meyve ve sebze, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9 artarak 279 milyon dolara ihraç edildi.

Ocak ayında en fazla ihraç edilen ürünler mandarin, domates, limon ve nar oldu. Bu dört ürün 168,3 milyon dolarla sektör ihracatının yüzde 61’ini oluşturdu.

Artış rekortmeni soğan, üzüm ve patates oldu

2021 yılının ilk ayında ihracat hacminde en fazla artış yakalayan ürünler soğan, üzüm ve patates oldu.

Karnabahar, kestane, elma ve biber de artış yaşanan diğer ürünler olarak kaydedildi.

Dış satımda Rusya ilk sırada

134 bin 473 ton ürün ihraç edilen Rusya’da 80,4 milyon dolarlık değere ulaşıldı. Rusya’yı ise Irak ve Romanya takip etti.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı Suriye’de yakalanırken, Avusturya ve Irak ise Suriye’yi takip eden ülkeler oldu.