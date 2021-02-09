Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,1010 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 7,0290 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,0775'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,1010 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 8,5770'ten, sterlin/TL da yüze 0,5 değer kazancıyla 9,7780'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1,2078 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 90,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

9 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: