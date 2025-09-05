Parçalı Bulutlu 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.09.2025 14:44

Türkiye Bankalar Birliği "kredi okuryazarlığı" eğitimi hazırladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık çalışmaları kapsamında "kredi okuryazarlığı" eğitimini hayata geçirdi.

Türkiye Bankalar Birliği "kredi okuryazarlığı" eğitimi hazırladı

TBB'den yapılan açıklamaya göre, hazırlanan eğitimle bireylerin kredi sistemine dair bilgilerinin artırılması ve kredi okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimle kredi kartları, ihtiyaç kredileri, kredi notu, kredi kullanımı ve geri ödeme süreçleri gibi temel konular sade ve anlaşılır bir dille aktarılıyor.

Kredi okuryazarlığı eğitimiyle günlük hayatta sıkça karşılaşılan kredi işlemleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, böylece hem gençlere hem de yetişkinlere hitap ederek herkesin finansal kararlarını daha sağlıklı almasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

TBB, toplumun tüm kesimlerinin kredi okuryazarlığına sahip olmasının, bireylerin finansal kararlarını daha bilinçli almasına ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanmasına destek olacağını vurguluyor.

Ücretsiz olarak sunulan kredi okuryazarlığı eğitimine "https://egitim.tbb.org.tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
Türkiye Bankalar Birliği
Sıradaki Haber
Gümrüklerde ticaret yeni teknolojik hamlelerle kolaylaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları bugün sona eriyor
15:29
Çiftçilere destekleme ödemeleri bugün yapılacak
15:25
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 69 Filistinli hayatını kaybetti
15:21
İstanbul Valiliği'nden karavan genelgesi
15:22
Bursa'da orman yangını
14:48
Türkiye'de müze sayısı 2024'te yıllık yüzde 5 artarak 636 oldu
Londra'da metro çalışanları greve gidiyor
Londra'da metro çalışanları greve gidiyor
FOTO FOKUS
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
6 yaşındaki çocuk 1200 metre açıkta işte böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ