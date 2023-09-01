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Ekonomi
TRT Haber 01.09.2023 02:46

Türkiye-BAE ortaklık anlaşması yürürlüğe giriyor

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticari ilişkiler güçleniyor. İki ülke arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması bugün yürürlüğe giriyor.

Türkiye-BAE ortaklık anlaşması yürürlüğe giriyor

Türkiye körfez ülkeleri ile ilişkileri genişletiyor, ticaret hacmi artıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması”nda süreç tamamlandı. Hedef 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hacmi.

Türkiye’nin rekabetçi kalemlerinde önemli kazanımlar elde edildi.

Otomotiv, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil, halı, ayakkabı ve elektronik başta olmak üzere pek çok sektöre özel vergi ile istisnalar getirildi.

10 milyar dolar ile Türkiye’nin Körfez'deki en büyük ticaret partneri

Anlaşma, bölge ülkeleriyle yeni kurulacak işbirliklerinde üçüncü ülkelere yönelik açılımlar elde edilmesi açısından da önem taşıyor.

Anlaşmanın bölgesel ticaretin artmasına ve yeni üretim sahaları oluşturmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyar dolar ile Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneri. 

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