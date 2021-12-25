Genç Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, Çin'deki üretim ve enerji maliyetlerinin çok arttığını bu sebeple Türkiye'nin avantajlı bir konumda olduğunu söyledi.

Çin’deki elektrik üretiminin yüzde 80’inin kömürden elde edildiğini hatırlatan Çevik, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bu rakamın yarıya düşeceğini, doğal gazdan elektrik üreten Türkiye'nin avantajının daha da artacağını belirtti.

"Tüm emtialarda yarışır durumdayız"

Çevik, yüksek kur ekonomi modelini uygulayan Çin'in bu sayede çok ciddi bir varlığa ulaştığını anlattı:

“Çin'in elindeki dolar rezervi çok yüksek rakamlarda. Yen karşısında doları güçlü tutuyorlar ki yüksek kur, düşük işçilik yakalanabilsin ve üretim kapasitesi artsın. Tüm emtialarda Çin ile yarışır durumdayız. Üretim ve ihracat odaklı ekonomi modelini devam ettirebilirsek Türkiye önümüzdeki dönemde Avrupa'nın üretim üssü olur."

"Gençlerimiz dünyaya çok hızlı entegre olabiliyor"

İhracatçıların çoğunun 40-50 yaş üzerinde olduğunu söyleyen Çevik, "50 yaşındaki birisi kendini geliştirmiyorsa teknolojiyi yakalayamıyor, geri kalıyor. 18 ile 40 yaş arası bireyler teknolojik cihazları çok iyi kullanabiliyor. Gençlerimiz dünyaya çok hızlı entegre olabiliyor. Yeni neslin mutlaka ihracata girmesi gerekiyor” dedi.

"Tecrübeden yararlanıp, yeniliğe açık olmalıyız"

Çevik, ihracatta katma değere odaklanmanın kritik öneme sahip olduğunu söyledi:

“Dijitalleşme, pazarlama, endüstri 4.0 bunların hepsinin önceliğimiz olduğunu söylemekle beraber ihracat yapan, katma değeri yüksek sektörler örnek alınarak katma değeri düşük sektörleri nasıl yükseltebiliriz çalışması içerisindeyiz. Tecrübeden yararlanıp yeniliğe de açık olmalıyız. Biz kuşak ayrımı yapmıyoruz ancak bizden önceki kuşakları inceleyerek, oradaki tecrübeyi alarak yeniliği düşünmemiz gerekiyor."