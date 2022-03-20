İhracatta rekorlarını sürdüren Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı Almanya olurken, 7 bin 600 şirketle Almanya, Türkiye'de en fazla yabancı şirkete sahip ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Almanya, Türkiye ile karşılıklı yüksek ticaret hacmine sahip bir ülke olmasının yanı sıra en yüksek yatırım hacmine sahip ülkeler arasında da yer alıyor.

Türkiye'nin 2021'de Almanya'ya gerçekleştirdiği ihracat, yıllık bazda yüzde 22,9 artışla 17 milyar 705,4 milyon dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi de 41,1 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

Şubat ayında 1 milyar 644 milyon lira ihracat yapıldı

Türkiye, en büyük pazarı Almanya'ya ihracatta rekorlar kırmaya bu yıl da devam ediyor. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artışla 1 milyar 644 milyon 24 bin dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Almanya, geçen ay da Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı oldu.

Almanya'yı, 1 milyar 118 milyon 491 bin dolarla ABD, 1 milyar 56 milyon 830 bin dolarla Birleşik Krallık, 985 milyon 695 bin dolarla İtalya ve 832 milyon 154 bin dolarla Irak izledi.

Türkiye'nin dış satımı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre ABD'ye yüzde 36,1, Birleşik Krallık'a yüzde 14,6, İtalya'ya yüzde 27,2 ve Irak'a yüzde 40,5 arttı.

Otomotiv endüstrisi ilk sırada

Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı. Otomotiv endüstrisi, ülkeye 382 milyon 765 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin ardından Almanya'ya, hazır giyim ve konfeksiyon 331 milyon 881 bin dolarlık, demir ve demir dışı metaller 175 milyon 335 bin dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 131 milyon 588 bin dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 109 milyon 994 bin dolarlık dış satım yaptı.

Bu dönemde Almanya'ya dış satım yapan 27 sektörden 20'si ihracatını artırırken, 7 sektörün ihracatı düşüş kaydetti.

Almanya'ya ihracatı en fazla artıran sektör demir ve demir dışı metaller

Ülkeye dış satımı en fazla artan sektör, yüzde 71,9 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü, yüzde 57,9 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 52,4 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 40,7 ile madencilik ürünleri ve yüzde 39,8 ile mücevher sektörleri izledi.

Almanya'ya deri ve deri mamulleri sektörü 14 milyon 894 bin dolar, madencilik ürünleri 13 milyon 747 bin dolar ve mücevher sektörü 11 milyon 440 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

Almanya'ya ihracatta İstanbul söz sahibi

Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı, 750 milyon 779 bin dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İstanbul'u, 210 milyon 528 bin dolarla Bursa, 129 milyon 994 bin dolarla İzmir, 86 milyon 64 bin dolarla Kocaeli ve 70 milyon 105 bin dolarla Manisa takip etti.

Ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışında da ipi İstanbul göğüsledi. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya ihracatı, şubatta değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre 162 milyon 274 bin dolar arttı.

İstanbul'u, 19 milyon 525 bin dolarla Sakarya, 16 milyon 413 bin dolarla İzmir, 15 milyon 578 bin dolarla Bursa ve 10 milyon 243 bin dolarla Tekirdağ izledi.

Bu dönemde ülkeye Sakarya'dan 48 milyon 634 bin dolar, Tekirdağ'dan ise 28 milyon 974 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.