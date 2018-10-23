Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yeni iş birliği olanaklarının tespit edilmesi, iki ülke özel sektörleri arasındaki temasların artırılması ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulunması amacıyla 2013 yılında tesis edilen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesinin (JETCO) 1. Dönem Toplantısı, 25 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlık edecek.

Almanya’nın önde gelen firmalarının CEO'ları Türkiye'ye gelecek

Bakanlık açıklamasında, Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki Alman heyetinin 25-26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Alman heyette, Almanya’nın önde gelen firmalarının CEO’larından oluşan geniş katılımlı bir iş adamı grubu da yer alacak.

Bakanlık, Türkiye-Almanya 1. Dönem JETCO Toplantısında ticaret ve yatırım ilişkileri, iki ülke Eximbank'ları arasında iş birliği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, turizm konuları, enerji alanında iş birliği, teknoloji, bilim ve inovasyon, KOBİ’lere yönelik iş birliği gibi çok çeşitli konuların ayrıntılı ele alınacağını vurguladı.

Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak

Toplantı sonunda, Ticaret Bakanı Pekcan ile Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Altmaier tarafından, Türkiye-Almanya JETCO 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalanacak.

Ziyaret sırasında, 25 Ekim'de Ankara’da 1. Dönem JETCO Toplantısının yanı sıra iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının geniş katılımıyla Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı da yapılacak.

Türkiye-Almanya ticari ilişkileri

1,5 milyonu Alman vatandaşı olmak üzere yaklaşık 3,5 milyonluk Türk nüfusunun yaşadığı Almanya, siyasi açıdan olduğu gibi, ticari ve ekonomik açıdan da Türkiye’nin önde gelen ortaklarından birisi konumunda.

Türkiye’nin ihracatında Almanya 2017 yılında 15,1 milyar dolar ile birinci, ithalatında ise 21,3 milyar dolar ile Çin’den sonra ikinci sırada yer almıştı. 2018 yılının ilk 8 aylık döneminde, Almanya’ya ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9’luk artışla 10,7 milyar dolar, ithalat ise 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,3’lük artışla 14,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Almanya’nın Türkiye’ye 9,3 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım stoku var. Türkiye’de 7 bin 200’e yakın Alman şirketi faaliyet gösteriyor ve Almanya bu sayı ile Türkiye'de en fazla şirketi olan ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin Almanya’da 2,4 milyar dolar doğrudan yatırımı bulunuyor.

Son dönemde iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin sayısında da önemli bir artış yaşandı. Ticaret Bakanı Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 Eylül'de Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya yaptığı ziyaret de iki ülke ikili ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirildi.

Alman Bakan Altmaier başkanlığındaki heyetin ziyareti, son 2 aylık dönemde üçüncü önemli karşılıklı ziyaret niteliği taşıyor.

Kaynak: TRT Haber