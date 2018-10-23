'Enflasyonla Topyekûn Mücadele'ye destek artıyor

Gıdadan mobilyaya, giyimden teknolojiye... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın indirim çağrısı sonrası tüm sektörlerde enflasyonla mücadeleye destek artarak devam ediyor.

İndirimlerin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor

İndirim uygulayarak enflasyonla mücadeye destek veren firma sayısı bin 700'ü geçti. Firmalar mücaadelenin logosunun bulunduğu afişlerle donatıldı.

Meyve sebzeden ambalajlı olanlara kadar onlarca üründe fiyatlar indi. Tüketiciler de fiyatlarından düşmesinden bir hayli memnun.

Mobilya sektörü de enflasyonla mücadeleye katılıyor. Fiyatlarda yüzde 10 indirime gidildi. Örneğin fiyatı 5 bin 600 lira olan bir takım indirimle 5 bine geliyor.

Giyim sektöründe birçok üründe yüzde 10'un da üzerinde indirim uygulanıyor.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele için indirimlerin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber