Gayrimenkulde 3 önemli fırsat için son haftaya girildi

Gayrimenkulde Katma Değer Vergisi (KDV) ve Tapu Harcı indirim kampanyası Mayıs ayında başlamıştı. Önce konutta, ardından iş yeri satışlarında KDV indirimine gidildi.

Satışlarda KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Tapu harçları da alıcı ve satıcı için yüzde 4'ten yüzde 3'e indirildi.

KDV ve tapu harcı indirimleri 31 Ekim'de sona erecek. Sektörde kampanyanın uzatılması beklentisi hakim.

"Türkiye İçin Kazanç Vakti"

Konut sektörüne yönelik diğer büyük kampanya için de son haftaya girildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde başlatılan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyası da 31 Ekim'de sona erecek.

Kampanyayla yüzde 10 indirimin yanı sıra aylık 0,98 faizle 10 yıl taksit imkanı sunuluyor.

Ayrıca borcunu 6'ncı ayda kapatana yüzde 35, 12'nci ayda kapatana yüzde 25 indirim yapılacak.

İmar Barışı

İmar Barışı'ndan faydalanmak isteyenler için de yine son günler...

Uygulama kapsamında, kaçak yapı veya bağımsız bölüm sahipleri 31 Ekim'e kadar müracaatlarını yapabilecek.

Bir hafta içinde, iskanlı yapılarda da sonradan yapılan aykırılıklar için de imar barışına başvurarak "Yapı Kayıt Belgesi" alınabilecek.

Kaynak: TRT Haber