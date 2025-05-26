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Ekonomi
AA 26.05.2025 09:18

Türkiye-ABD ticaret heyetleri yeni iş birliği adımlarını ele aldı

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin üçüncü tur görüşmeleri Washington'da yapıldı.

Türkiye-ABD ticaret heyetleri yeni iş birliği adımlarını ele aldı
[Fotograf: TRT Haber]

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın nisan ayında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı video konferans görüşmesinde kararlaştırılan işbirliği konularını görüşmek üzere Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki teknik heyetin 22 Mayıs'ta Washington'ı ziyaret ederek ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick ve yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

ABD'nin son dönemde hayata geçirdiği ve mütekabiliyet esaslı ticaret politikalarının dünyadaki yansımaları ile bu dönemde iki ülke arasındaki ticaretin ilerletilmesi için alınabilecek yeni politika adımlarının görüşmenin ana konuları olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"⁠Ziyaret sırasında, özellikle ABD ile ticaretimizde son 10 yılda sağlanan ivmenin devam etmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanması ve her iki ülke firmalarının pazarlara erişimlerinin kesintisiz sürmesi ile yatırımların teşvik edilmesi için atılabilecek ilave adımlar ele alınmıştır. Ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi için muhtemel öneriler değerlendirilmiştir."

Farklı sektörlerde büyük potansiyel mevcut

⁠Açıklamada, iki ülke arasında hemen her sektörde karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları bulunduğuna işaret edilerek, yeni teknolojiler, inovasyon, imalat, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda taraflar arasında büyük potansiyel olduğunun karşılıklı olarak teyit edildiği aktarıldı.

Savunma ve enerji sektörlerinin de işbirliğinin hızla ilerlediği diğer kritik alanlar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oldukça yüksek işbirliği potansiyelinin etkin ve verimli şekilde kullanılması ve muhtelif yeni uygulamalardan en az şekilde etkilenmesi için ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların ele alındığı ziyaret sırasında, ticaretin dengeli bir şekilde karşılıklı artırılması ve çeşitlendirilmesinin, yatırımların teşvik edilmesinin yeni dönemde ortak öncelik olduğu vurgulanmıştır. ⁠Bu kapsamda, ABD ile temaslarımız sürecek ve birçok sektörde firmalarımızın ABD pazarına giriş şartlarını iyileştirmek için fırsatları değerlendirecek gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. ABD ile ortak anlayış içinde, yapıcı, ticaret ve ekonomi alanında hızlı ve kapsamlı adımlar üzerinde en kısa sürede anlaşıp harekete geçmek için çalışmaya devam edeceğiz."

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