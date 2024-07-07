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Ekonomi
AA 07.07.2024 11:08

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı yarın

Türkiye ve AB arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı, Bakan Bolat ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis başkanlığında yarın Brüksel'de yapılacak.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı yarın

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamında, öğleden önce AB ve Türkiye iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek yuvarlak masa toplantısına katılacak, öğleden sonra ise hükümetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Ekim 2023'te gerçekleştirilen Ticaret Çalışma Grubu toplantısında belirlenen yol haritası çerçevesinde ikili ticari sorunlar ile yeşil ve dijital gündem dahil işbirliği alanlarında sağlanan ilerlemenin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Türkiye-AB ticari ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik görüşmelerin de yapılması planlanıyor.

Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğunun kurulması Kasım 2023'te Türkiye-AB Siyasi, Ticari ve Ekonomik İlişkilerinin Mevcut Durumu Üzerine Ortak Bildiri'de tavsiyeler arasında yer almış, bu mekanizmanın ilk toplantısının 8 Temmuz 2024'te yapılması kararlaştırılmıştı.

Söz konusu diyalog, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin en üst düzeyde ele alınması ve mütekabiliyet çerçevesinde geliştirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturacak ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecine yönelik kritik adımların atılmasına ilişkin pozitif çalışmaların da devamını sağlayacak.

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Avrupa Birliği Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat
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